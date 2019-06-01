В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и загорелся

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
275 новости
В Адыгее произошла авария на железной дороге. Пассажирский состав протаранил грузовой автомобиль на нерегулируемом переезде возле станции Шенджий.
Из-за ДТП загорелся один из вагонов сам и "Камаз", сообщили РИА Новости в экстренных службах. Водитель, по предварительным данным, пострадал.
Причины случившегося пока неизвестны.
Новость дополняется
К мирским властям Киева воззвали церковные