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В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и загорелся

Фото: www.globallookpress.com
Один из вагонов охватило пламенем

В Адыгее произошла авария на железной дороге. Пассажирский состав протаранил грузовой автомобиль на нерегулируемом переезде  возле станции Шенджий.

Из-за ДТП загорелся один из вагонов сам и "Камаз", сообщили РИА Новости в экстренных службах. Водитель, по предварительным данным, пострадал.

Причины случившегося пока неизвестны.

Новость дополняется

Кристина ЧЕРНИКОВА
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