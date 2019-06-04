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Охотники за металлоломом пробрались в цех РКК "Энергия"

Фото: commons.wikimedia.org
Происшествие имело место быть еще на майские праздники

Неизвестные злоумышленники смогли проникнуть на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в Королеве. Объектом их заинтересованности стали цветные металлы.

"Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда, как предполагается, и вынесли ценные предметы", – рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Вероятно, украденное воришки сдали в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

Некоторые средства массовой информации ранее писали, что во время майских праздников грабители забрались на территории РКК "Энергия" и стащили оттуда электронные платы для космической техники примерно на десятки миллионов рублей.

В самой корпорации сообщили, что материалы по факту незаконного проникновения на режимное предприятие переданы в МВД, но отказались комментировать подробности происшествия. При этом в "Роскосмосе" отметили, что появившаяся в ряде СМИ информация о ЧП в основном не соответствует действительности, пишет РИА "Новости".

РКК "Энергия" – стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам, где собираются корабли "Союз" и "Прогресс". Это головное предприятие по управлению российским сегментом МКС.

Елена УСОВА
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