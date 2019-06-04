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В Подмосковье застрелили директора ТЦ

Смерть бизнесмена настигла на пороге магазина

Не менее трех пуль выпустил в мужчину злоумышленник и скрылся с места преступления. Он поджидал жертву с пистолетом около магазина в поселке Поварово подмосковного Солнечногорска.

Директор местного торгового центра сразу же скончался, рассказали в областном ГСУ СКР. По факту убийства заведено уголовное дело, уточнили в "Подмосковье сегодня"

Следствие рассматривает различные версии случившегося. 

Ксения АНДРЕЕВА
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