В Подмосковье застрелили директора ТЦ

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Не менее трех пуль выпустил в мужчину злоумышленник и скрылся с места преступления. Он поджидал жертву с пистолетом около магазина в поселке Поварово подмосковного Солнечногорска.
Директор местного торгового центра сразу же скончался, рассказали в областном ГСУ СКР. По факту убийства заведено уголовное дело, уточнили в "Подмосковье сегодня".
Следствие рассматривает различные версии случившегося.
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