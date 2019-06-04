В Подмосковье застрелили директора ТЦ

Смерть бизнесмена настигла на пороге магазина

Не менее трех пуль выпустил в мужчину злоумышленник и скрылся с места преступления. Он поджидал жертву с пистолетом около магазина в поселке Поварово подмосковного Солнечногорска.

Директор местного торгового центра сразу же скончался, рассказали в областном ГСУ СКР. По факту убийства заведено уголовное дело, уточнили в "Подмосковье сегодня".

Следствие рассматривает различные версии случившегося.

