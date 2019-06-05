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"Боинг" экстренно сел в Барнауле

Фото: commons.wikimedia.org/Mehmet Mustafa Celik (CC BY-SA 4.0)
Эксперты не могут определиться, в чем была причина неисправности

С "Боингом" случилось очередное ЧП. При посадке у самолета 757-200 компании Azur Air, который летел рейсом " Анталья – Барнаул", рано ночью 5 июня сработал датчик технической неисправности. Впрочем, приземлиться удалось без трагедии, но с часовой задержкой. Находящиеся на борту 229 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадали.

О возникших проблемах сообщили агентству ТАСС в пресс-службе барнаульского аэропорта и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. При посадке пилотам не потребовалось спасать ситуацию. Сейчас "Боинг" осматривают специалисты.

При этом телеканал РЕН ТВ сообщил, что у самолета произошли проблемы с механизацией крыла. Поэтому, передает издание "Свободная Пресса", экипаж запросил аварийную посадку.

Позже из аэропорта Толмачево прибыло другое воздушное судно на замену, которое через 4 часа улетело обратно в Турцию.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что проследят за тем, чтобы этот инцидент не повлиял на работу аэропорта, а людям не пришлось долго ждать. 

Полина ИВАНОВА
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