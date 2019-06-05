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Кошка дорогу перешла: в Подмосковье погиб байкер

Мотоциклист пытался уйти от столкновения с животным

Лишившись жизни, спас ее домашнему любимцу. Кошка, хозяин которой неизвестен, выбежала на дорогу, когда по ней мчался 33-летний байкер.

Чтобы не наехать на животное, он резко затормозил, но не смог справиться с управлением. Его железный конь свернул с дороги, затем влетел в забор и столб.  

"Мужчина на мотоцикле совершил наезд на препятствие и от полученных телесных повреждений скончался",

– рассказали корреспонденту "Подмосковье сегодня" в ГУ МВД России по Московской области. ЧП произошло в микрорайоне Сходня городского округа Химки. 

Ксения АНДРЕЕВА
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