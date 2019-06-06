В Калининградской области начальник покалечил подчиненного

Под руку попался рычаг от домкрата

Ссора между работниками в Гвардейске Калининградской области закончилась госпитализацией нижестоящего по службе и арестом занимающего руководящий пост. Последний схватил рычаг от домкрата и жестоко избил подчиненного, который попал в реанимацию.

В отношении 33-летнего мужчины заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, разъяснили в региональном управлении полиции.

Известно, что конфликт произошел в рабочее время. Коллеги пытались разнять участников драки. И у них это даже получилось. Однако, дождавшись, когда все разойдутся по домам, злоумышленник отомстил подчиненному, уточняет FlashNord.