Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Швеции прогремел взрыв. Есть пострадавшие

ЧП случилось в городе Линчепинг

Мощный взрыв произошел сегодня около 09:00 по местному (10:00 по московскому) времени рядом с многоэтажкой в центре города. В результате несколько человек получили травмы.

Взрывной волной в соседних домах выбило стекла и повредило балконы. На месте работают спасатели и полиция, район взрыва оцепили, пишет издание Expressen. Причины случившегося пока не известны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Британцы облили Москву грязью после заявления Путина о Скрипалях

В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей