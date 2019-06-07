В Швеции прогремел взрыв. Есть пострадавшие

ЧП случилось в городе Линчепинг

Мощный взрыв произошел сегодня около 09:00 по местному (10:00 по московскому) времени рядом с многоэтажкой в центре города. В результате несколько человек получили травмы.

Взрывной волной в соседних домах выбило стекла и повредило балконы. На месте работают спасатели и полиция, район взрыва оцепили, пишет издание Expressen. Причины случившегося пока не известны.