ЧП случилось на предприятии "ЛенРеактив

О происшествии сообщили очевидцы. На кадрах, появившихся в Сети, видны клубы черного дыма, поднимающиеся над зданием. По предварительным данным, взрыв произошел на химическом заводе "ЛенРеактив" в Петербурге. Об этом пишет телеграмм-канал LifeShot.

Данных о пострадавших пока не поступало. Причины случившегося пока неизвестны. На место выехали экстренные службы, говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала "78 Новости", в здании взорвалась бочка с толуолом. Произошло, сильное задымление, люди были эвакуированы из помещения.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службе городского МЧС сообщает, что пожар начался на площади в 40 кв. м в одноэтажном здании в 6-м Предпортовом проезде, 8. В ведомстве не подтвердили, что в помещении был взрыв. В 16:20 возгорание было локализовано.

По данным источника, по этому адресу расположено предприятие по продаже химической продукции "Ленреактив". Корреспонденту "Фонтанки" в магазине сказали, что обслуживание клиентов не ведется, однако не стали объяснять, какова причина этого, сославшись на то, что это "секретная информация".