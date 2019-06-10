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В Казани загорелся пороховой завод

Фото: www.globallookpress.com
На месте работают экстренные службы

Площадь пожара на пороховом заводе в Казани составляет 300 квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.

О пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП не известны, угрозы распространения огня на другие здания нет. 

"Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания", –

рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.

Генеральный директор ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" Александр Лившиц рассказал порталу "Бизнес Online", что на территории предприятия произошло задымление законсервированного здания ТЭЦ при огневых работах. В настоящее время специалисты МЧС локализовали задымление, пострадавших в результате ЧП нет.

По состоянию на 17 ч 14 мин. открытое горение на территории Казанского порохового завода ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Пожар тушили 93 человека с помощью 32 единиц техники.

Это не первое ЧП на Казанском пороховом заводе за последние годы, напоминает ТАСС. В 2017 г. на предприятии произошло 3 пожара. В марте в огне погиб сотрудник противопожарной службы, тогда пожар охватил 400 кв. метров, был нанесен ущерб складу готовой продукции. Кроме того, взрывы и пожары случились также в июне и ноябре – к счастью, обошлось без пострадавших.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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