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Байкер разбился в Подмосковье

Пассажирка пьяного мотоциклиста погибла

На трассе у поселка Ашукино Пушкинского округа произошла страшная авария: спортивный мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

Байкера отбросило на несколько метров, его пассажирка умерла на месте происшествия. 

"За рулем байка находился мой друг. Он действительно был пьян. Сейчас он вышел из комы и находится в реанимации. Врачам удалось спасти его ногу, но неизвестно, выживет ли он сам", - 

рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" знакомая попавшего в аварию молодого человека.

Сообщается, что мотоциклист на Suzuki GSR вместе с молодой пассажиркой на большой скорости ехали по трассе, однако внезапно гонщик потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с белой машиной. 

Валентина МАЙОРОВА
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