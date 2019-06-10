Байкер разбился в Подмосковье

Нибиру
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На трассе у поселка Ашукино Пушкинского округа произошла страшная авария: спортивный мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.
Байкера отбросило на несколько метров, его пассажирка умерла на месте происшествия.
"За рулем байка находился мой друг. Он действительно был пьян. Сейчас он вышел из комы и находится в реанимации. Врачам удалось спасти его ногу, но неизвестно, выживет ли он сам", -
рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" знакомая попавшего в аварию молодого человека.
Сообщается, что мотоциклист на Suzuki GSR вместе с молодой пассажиркой на большой скорости ехали по трассе, однако внезапно гонщик потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с белой машиной.
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