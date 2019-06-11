Хлопок и дым: в порту Махачкалы прогремел взрыв

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В Дагестане на иностранном танкере произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении, после чего там вспыхнул огонь. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, пять человек пострадали. Их госпитализировали в ожоговое и травматологическое отделения.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал телеканал "360", который опубликовал видео с места происшествия.
Судьба еще двоих человек остается неизвестной. При этом источники "Интерфакса" рассказали, что два работника погибли, а пропал лишь один. Пресс-служба Росморречфлота сообщили РИА "Новости", что спецслужбы нашли тело третьего погибшего в результате ЧП.
По предварительной информации, пишет ТАСС, в момент взрыва на танкере находились 12 человек. Что привело к ЧП, пока не известно. Начата проверка.
Как передает "Пятый канал", угрозы разлива нефтепродуктов нет.
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