В сочинском доме взорвался газ

Нибиру
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В жилом доме, расположенном в Адлерском районе Сочи, случилось ЧП. Городская администрация сообщила, что произошел взрыв газа на первом этаже, в результате которого никто не пострадал.
Спасатели вывели из поврежденного здания на улицу 30 человек. Спецслужбы выясняют детали происшествия, передает "Интерфакс".
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