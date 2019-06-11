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В сочинском доме взорвался газ

Жителей эвакуировали из пятиэтажки

В жилом доме, расположенном в Адлерском районе Сочи, случилось ЧП. Городская администрация сообщила, что произошел взрыв газа на первом этаже, в результате которого никто не пострадал.

Спасатели вывели из поврежденного здания на улицу 30 человек. Спецслужбы выясняют детали происшествия, передает "Интерфакс".  

Полина ИВАНОВА
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