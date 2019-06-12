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Экс-музыканта группы "Ляпис Трубецкой" ограбили и избили

Белорусский артист находится в коме

В Минске жертвой грабителей стал гитарист рок-группы Trubetskoy, экс-участник коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко.

Как указывается на странице Trubetskoy в Facebook, музыканта жестоко избили. Он  получил черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Белорусская милиция ведет поиск преступников.

Андрей ДОВЛАТОВ
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