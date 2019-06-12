Экс-музыканта группы "Ляпис Трубецкой" ограбили и избили

Нибиру
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В Минске жертвой грабителей стал гитарист рок-группы Trubetskoy, экс-участник коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко.
Как указывается на странице Trubetskoy в Facebook, музыканта жестоко избили. Он получил черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
Белорусская милиция ведет поиск преступников.
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