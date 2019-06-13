Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У больной раком украли лекарство в Подмосковье

Бессовестное преступление произошло в Котельниках

Жительницу подмосковных Котельников ограбили в банке, куда она решила зайти по пути из поликлиники. Правда, украли у девушки не деньги, а дорогостоящее лекарство от рака, которое в аптеке стоит порядка 130 тысяч рублей. 

"Двое – парень и девушка – зашли в отделение банка. Девушка пошла к окошку оформления, а парень остался в зоне ожидания. Увидев упаковку таблеток формата А4, он медленно стал передвигаться по стульям, придвинулся максимально близко, открыл рюкзак и положил туда упаковку. После этого он быстро выбежал на улицу",

– цитирует потерпевшую "Подмосковье сегодня"

Она уже заявила в полицию и теперь ждет, что препарат, который ей необходим ежедневно, найдется. Его девушка получила в лечебном заведении как льготница. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей