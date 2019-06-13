У больной раком украли лекарство в Подмосковье

Бессовестное преступление произошло в Котельниках

Жительницу подмосковных Котельников ограбили в банке, куда она решила зайти по пути из поликлиники. Правда, украли у девушки не деньги, а дорогостоящее лекарство от рака, которое в аптеке стоит порядка 130 тысяч рублей.

"Двое – парень и девушка – зашли в отделение банка. Девушка пошла к окошку оформления, а парень остался в зоне ожидания. Увидев упаковку таблеток формата А4, он медленно стал передвигаться по стульям, придвинулся максимально близко, открыл рюкзак и положил туда упаковку. После этого он быстро выбежал на улицу",

– цитирует потерпевшую "Подмосковье сегодня".

Она уже заявила в полицию и теперь ждет, что препарат, который ей необходим ежедневно, найдется. Его девушка получила в лечебном заведении как льготница.