Пенсионер погиб при буксировке машины друга

Нибиру
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ЧП произошло рядом с селом Сумки Курганской области. На берегу местного котлована забуксовал автомобиль.
Пассажир вызвался помочь приятелю и вышел из салона, чтобы подтолкнуть машину. Последний, не рассчитав силы, резко нажал на педаль газа и задавил друга.
"Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21124, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода 1952 года рождения",
– цитирует заявление ГИБДД по Курганской области "ФедералПресс".
Пенсионер скончался по пути в больницу.
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется