Пенсионер погиб при буксировке машины друга

Пострадавший пытался помочь товарищу

ЧП произошло рядом с селом Сумки Курганской области. На берегу местного котлована забуксовал автомобиль.

Пассажир вызвался помочь приятелю и вышел из салона, чтобы подтолкнуть машину. Последний, не рассчитав силы, резко нажал на педаль газа и задавил друга.

"Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21124, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода 1952 года рождения",

– цитирует заявление ГИБДД по Курганской области "ФедералПресс".

Пенсионер скончался по пути в больницу.