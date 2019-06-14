Пьяный житель Петербурга забил палкой до смерти коллегу

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Пьяная разборка, завязавшаяся на берегу водоема у Приморского шоссе, закончилась смертью одного из ее участников. Петербуржец припомнил коллеге старые обиды, забив его палкой.
Всего он нанес 16 ударов по всему телу, в том числе по голове. Чтобы замести следы, злоумышленник попытался сжечь тело, рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
"Подсудимый признал вину в совершении этого преступления, раскаялся в содеянном",
– отмечается в релизе ведомства.
Убийцу приговорили к семи годам колонии строгого режима, уточняет FlashNord.
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