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Пьяный житель Петербурга забил палкой до смерти коллегу

Злоумышленник пытался сжечь свою жертву

Пьяная разборка, завязавшаяся на берегу водоема у Приморского шоссе, закончилась смертью одного из ее участников. Петербуржец припомнил коллеге старые обиды, забив его палкой.

Всего он нанес 16 ударов по всему телу, в том числе по голове. Чтобы замести следы, злоумышленник попытался сжечь тело, рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. 

"Подсудимый признал вину в совершении этого преступления, раскаялся в содеянном",

отмечается в релизе ведомства. 

Убийцу приговорили к семи годам колонии строгого режима, уточняет FlashNord. 

Ксения АНДРЕЕВА
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