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Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Фото: www.globallookpress.com
В машине находились также граждане Узбекистана

В турецкой Анталье произошла серьезная авария. Микроавтобус, который перевозил россиян и узбеков, столкнулся с автомобилем. Пострадали 11 туристов, которых госпитализировали. Об этом сообщили местные журналисты.

Среди тех, кто получил травмы, оказались двое россиян. Пять граждан Узбекистана также ранены, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk. 

В Генконсульстве РФ рассказали, как передает telegram-канал "Говорит Москва", что россиян выписали из больницы. 

Полина ИВАНОВА
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