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На Ваганьковском кладбище прогремел взрыв

Есть пострадавшие

В здании администрации, находящемся на территории Ваганьковского кладбища в Москве, произошло ЧП. Об этом сообщили журналисты.

По информации "Пятого канала", два человека пострадали. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Спецслужбы выясняют детали происшествия. 

Telegram-канал "Говорит Москва" сообщил, что всего лишь у сотрудницы лопнула лампочка в руках и никаких других инцидентов на происходило. 

Полина ИВАНОВА
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