На Ваганьковском кладбище прогремел взрыв

Нибиру
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В здании администрации, находящемся на территории Ваганьковского кладбища в Москве, произошло ЧП. Об этом сообщили журналисты.
По информации "Пятого канала", два человека пострадали. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Спецслужбы выясняют детали происшествия.
Telegram-канал "Говорит Москва" сообщил, что всего лишь у сотрудницы лопнула лампочка в руках и никаких других инцидентов на происходило.
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