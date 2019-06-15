На Ваганьковском кладбище прогремел взрыв

Есть пострадавшие

В здании администрации, находящемся на территории Ваганьковского кладбища в Москве, произошло ЧП. Об этом сообщили журналисты.

По информации "Пятого канала", два человека пострадали. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Спецслужбы выясняют детали происшествия.

Telegram-канал "Говорит Москва" сообщил, что всего лишь у сотрудницы лопнула лампочка в руках и никаких других инцидентов на происходило.