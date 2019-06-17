Жительницу Петербурга поймали при попытке поджечь церковь

Нибиру
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Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась поджечь двери храма на Минеральной улице в понедельник, 17 июня. Об этом сообщили представители ГУ МВД по городу.
Как передает агентство FlashNord, пока не известно, из-за чего женщина решилась на такое хулиганство. Сейчас полицейские разбираются с этим инцидентом.
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