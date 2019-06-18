Мишеля Платини подозревают во взяточничестве

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан. Его подозревают в коррупции.

Он мог получить взятку в 2010 году, когда выбиралась площадка для ЧМ-2022, пишет Mediapart. Французское издание напоминает, что тогда страной проведения чемпионата стал Катар, который был под подозрением. Поговаривали, что он купил голоса.

В коррупционный скандал были втянуты чиновники УЕФА, однако Международная федерация футбола опровергла данные домыслы.

Мишель Платини возглавил УЕФА в 2007. Спустя 4 года был переизбран. Конкурентов у французского функционера не было. Его третий срок начался в марте 2015-го.

Однако в конце года Платини отстранили от работы – сначала на 3 месяца, затем на 8 лет. В 2016-м срок дисквалификации сократили вдвое.

До чиновничьей должности экс-президент сделал себе завидную карьеру в большом спорте. Он является единственным футболистом, которому вручали "Золотой мяч" три года подряд.