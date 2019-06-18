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В Домодедове поймали контрабандиста

Гражданин Белоруссии пытался незаконно провести более 86 тыс евро

Один из пассажиров рейса Аликанте-Москва предъявил сотрудникам таможенного контроля аэропорта Домодедово декларацию на общую сумму 86 тыс евро, а также – на просьбу инспектора – саму валюту. Однако позже у белоруса нашли в носках и ботинках, а также в личных вещах незадекларированные деньги. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. 

Мужчина пытался провести рубли, евро, румынские леи на сумму больше 86 тыс евро. Сам пассажир, как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", во время процедуры выдал таможенникам еще 1700 евро, достав их из кармана пиджака. В результате оказалось, что он хотел пронести в Москву незадекларированные 98 тыс долларов.

Теперь сотрудники правоохранительных органов подозревают пассажира в преступлении п. а ч. 2 ст. 200.1 УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" в особо крупном размере. За эту статью, как говорится на сайте Домодедовской таможни, виновному может грозить ограничение свободы до 4 лет или штраф в четырехкратном размере этой суммы. 

Полина ИВАНОВА
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