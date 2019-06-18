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Зарубил родного брата: в Коми устроили кровавую бойню

Посиделки с алкоголем привели к трагедии

Убийство произошло в селе Кедвавом 15 июня.

Разгоряченные спиртным родственники повздорили. В результате 54-летний мужчина несколько раз ударил топором 48-летнего брата. Тот умер на месте. Об этом сообщает следственный отдел по городу Ухта СУ СК РФ по Республике Коми.

Подозреваемого уже задержали, отмечает Flashnord. Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст 105 УК РФ).

Кристина ЧЕРНИКОВА
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