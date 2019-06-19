На Кубани автобус врезался в большегруз

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В Краснодарском крае на трассе А-46 столкнулись автобус, в салоне которого находилось 30 пассажиров, и грузовая машина Volvo. Авария произошла сегодня, 19 июня, рано утром.
За рулем автобуса, следовавшего из Ахтырского в Краснодар, сидел любитель быстрой езды. Кроме того, водитель не следил за дистанцией, передает сайт "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, пострадали 17 человек, в том числе подростки, уточняет телеканал "360". Из них 10 отправили в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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