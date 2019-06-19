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На Кубани автобус врезался в большегруз

Предварительно, пострадали 17 человек

В Краснодарском крае на трассе А-46 столкнулись автобус, в салоне которого находилось 30 пассажиров, и грузовая машина Volvo. Авария произошла сегодня, 19 июня, рано утром.

За рулем автобуса, следовавшего из Ахтырского в Краснодар, сидел любитель быстрой езды. Кроме того, водитель не следил за дистанцией, передает сайт "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.  

По предварительной информации, пострадали 17 человек, в том числе подростки, уточняет телеканал "360". Из них 10 отправили в больницу. 

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. 

Ксения АНДРЕЕВА
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