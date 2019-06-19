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Сотрудников завода "Кристалл", на котором совсем недавно взорвался один из цехов, вывели на улицу из-за вызвавшей опасения находки, похожей на снаряд. По информации спасателей, населению ничего не угрожает.
Об эвакуации завода сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Позже источник рассказал "Интерфаксу", что на заводе, в одном из зданий института нашли элементы авиабомбы времен войны, которую утилизируют.
В начале июня на территории "Кристалла" прогремел взрыв, от которого в домах выбило стекла. Цех про производству тротила был полностью разрушен. Тогда пострадали десятки человек.
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