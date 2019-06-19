Людей срочно эвакуировали

Сотрудников завода "Кристалл", на котором совсем недавно взорвался один из цехов, вывели на улицу из-за вызвавшей опасения находки, похожей на снаряд. По информации спасателей, населению ничего не угрожает.

Об эвакуации завода сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Позже источник рассказал "Интерфаксу", что на заводе, в одном из зданий института нашли элементы авиабомбы времен войны, которую утилизируют.

В начале июня на территории "Кристалла" прогремел взрыв, от которого в домах выбило стекла. Цех про производству тротила был полностью разрушен. Тогда пострадали десятки человек.