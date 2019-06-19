В Подмосковье рухнул автомобильный мост

Три железобетонных плиты упали под весом машины

Водитель МАЗ перегрузил свой транспорт, из-за чего мост через реку Ламу под Волоколамском не выдержал нагрузки и обрушился. Автомобиль оказался в воде, но водитель не пострадал. Об этом рассказал глава Волоколамского муниципального района Михаил Сылка.

По его словам, движение по переправе ограничили, для водителей установили знаки, которые указывают на пути объезда. Спецслужбы достанут машину из реки в ближайшее время, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Как передает региональное отделение МЧС, транспорт между деревнями Мусино и Малое Сырково будет ходить без сбоев. На жизнь населения ЧП никак не повлияет.