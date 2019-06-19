Тело юноши вытащили из Большой Невки спасатели

В Северной столице молодой человек нырнул с Яхтенного моста в воду и долгое время не выплывал. Тогда очевидцы вызвали команду МЧС. Она быстро прибыла на место происшествия, но к тому моменту подросток уже умер.

Свидетели рассказали о трагедии в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте". Медики, как сообщила "Фонтанка", не смогли помочь юноше. По информации агентства FlashNord, подростку было всего 15 лет.

Молодежь нередко прыгает в поисках адреналина с этого моста, но не всегда эта забава заканчивается благополучно.