Смерть в Норвегии: трагически погиб российский дипломат

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Плохие погодные условия стали причиной ДТП, в результате которого скончался сотрудник Торгового представительства РФ. Авария произошла в норвежской столице.
Известно, что минивэн Volkswagen, за рулем которого находился россиянин, скользил по мокрым улицам Осло. На одной из них водитель, по всей вероятности, не справился с управлением, и его автомобиль протаранил перила трамвайной остановки.
Russisk ambassadebil i dødsulykke #nyheter #msn https://t.co/vTxODlC2fI— MSN Norge (@MSNno) 20 июня 2019 г.
Гибель сотрудника в четверг, 20 июня, подтвердили в торговом представительстве.
"Родственники погибшего оповещены, врач Посольства оказывает необходимую помощь",
– говорится в Facebook ведомства.
Другие подробности произошедшего не сообщаются. Также ничего не сказано о личности погибшего и о том, какую должность он занимал.
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