Смерть в Норвегии: трагически погиб российский дипломат

Трагедия произошла на трамвайных путях в Осло

Плохие погодные условия стали причиной ДТП, в результате которого скончался сотрудник Торгового представительства РФ. Авария произошла в норвежской столице.

Известно, что минивэн Volkswagen, за рулем которого находился россиянин, скользил по мокрым улицам Осло. На одной из них водитель, по всей вероятности, не справился с управлением, и его автомобиль протаранил перила трамвайной остановки.

Гибель сотрудника в четверг, 20 июня, подтвердили в торговом представительстве.

"Родственники погибшего оповещены, врач Посольства оказывает необходимую помощь",

– говорится в Facebook ведомства.



Другие подробности произошедшего не сообщаются. Также ничего не сказано о личности погибшего и о том, какую должность он занимал.