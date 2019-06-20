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Смерть в Норвегии: трагически погиб российский дипломат

Фото: www.globallookpress.com
Трагедия произошла на трамвайных путях в Осло

Плохие погодные условия стали причиной ДТП, в результате которого скончался сотрудник Торгового представительства РФ. Авария произошла в норвежской столице. 

Известно, что минивэн Volkswagen, за рулем которого находился россиянин, скользил по мокрым улицам Осло. На одной из них водитель, по всей вероятности, не справился с управлением, и его автомобиль протаранил перила трамвайной остановки. 

Гибель сотрудника в четверг, 20 июня, подтвердили в торговом представительстве. 

"Родственники погибшего оповещены, врач Посольства оказывает необходимую помощь",

говорится в Facebook ведомства. 

Другие подробности произошедшего не сообщаются. Также ничего не сказано о личности погибшего и о том, какую должность он занимал.

Ксения АНДРЕЕВА
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