Легкоатлетку держал в неволе ее бывший муж

Полицейские Новосибирской области обнаружили пропавшую ранее 33-летнюю Елену Рухляду в поселке Бибиха. Похитил спортсменку 18 июня экс-супруг, который когда-то, по словам знакомых, служил в ОМОне.

Следствие считает, что россиянин неожиданно и незаконно заявился в квартиру бывшей жены, которая находилась там с другим мужчиной. Экс-спецназовец угрожал им ножом, а потом связал. Женщину он довез до берега реки Оби. После этого они на лодке попали в поселок Бибиха, где сотрудники правоохранительных органов и нашли похитителя и его жертву. Спортсменку освободили, а мужчину, как говорится в сообщении регионального МВД, задержали.

Друзья Рухляды подняли панику в местных СМИ. Они сразу же заподозрили в ее исчезновении бывшего ОМОНовца. Об этом рассказало издание "Тайга.Инфо". По словам подруги спортсменки, мужчина не раз избивал экс-супругу, которой приходилось и в полицию обращаться, и скрываться у знакомой.

Рухляда не раз побеждала в международных соревнованиях Ironman, забирала призы чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете, в 2011-м получила серебро в личном первенстве. А в 2017-м она стала чемпионкой России по результатам скайраннинг-марафона.