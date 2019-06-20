Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно вернулся в аэропорт

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Лайнер авиакомпании "России" не смог совершить рейс 5620 "Симферополь-Санкт-Петербург". Из-за технической неисправности экипажу пришлось развернуть самолет обратно в аэропорт вылета.
Об этом ТАСС сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Компания отправила в Крым резервный самолет, который должен был доставить пассажиров в Северную столицу.
Компания пообещала, что пока люди ожидают отправки, их покормят и предоставят им напитки, согласно федеральным авиационным правилам, передает агентство FlashNord.
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