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Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно вернулся в аэропорт

У воздушного судна произошла проблема с закрылками

Лайнер авиакомпании "России" не смог совершить рейс 5620 "Симферополь-Санкт-Петербург". Из-за технической неисправности экипажу пришлось развернуть самолет обратно в аэропорт вылета.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Компания отправила в Крым резервный самолет, который должен был доставить пассажиров в Северную столицу.

Компания пообещала, что пока люди ожидают отправки, их покормят и предоставят им напитки, согласно федеральным авиационным правилам, передает агентство FlashNord.    

Полина ИВАНОВА
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