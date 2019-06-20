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"Муж подарил": в Домодедове вычислили контрабандистку бриллиантов

Россиянка не задекларировала драгоценности

Женщина прилетела из Дубая в Москву, но таможенный контроль в аэропорту "Домодедово" не прошла. Инспекторы обнаружили в ее ручной клади кольцо и браслет, а также фирменные футляры Cara и Ferini.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", представительница прекрасного пола заявила, что кольцо купила в Малайзии, а другое украшение ей в качестве подарка преподнес супруг.

По информации пресс-службы Домодедовской таможни, драгоценности отправили на экспертизу, которая показала, что они сделаны из золота 750 пробы и инкрустированы бриллиантами. Стоимость украшений оценили в 1,2 млн рублей, а без декларации провозить предметы можно лишь на сумму не больше 10 тыс евро.

Теперь россиянку подозревают в контрабанде. Если суд признает ее виновной, то ей может грозить тюрьма сроком до 7 лет. 

Полина ИВАНОВА
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