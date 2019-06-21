Нибиру
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В частный дом жителя культурной столицы Геннадия Манашерова ворвались неизвестные, распылили ему в лицо слезоточивый газ, связали его проводом, несколько раз ударив, стали требовать деньги.
Двое в масках угрожали профессору Академии художеств ножом, гаечным ключом и предметом, который напоминал пистолет. ЧП произошло утром 20 июня, передает "Фонтанка".
Злоумышленники вынесли телефон Nokia, 5 тыс. руб. и три банковские карты, с которых они сняли деньги, уточняет FlashNord.
Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Грабителей разыскивает полиция.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше