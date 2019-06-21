Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На профессора Академии художеств в Петербурге напали люди в масках

Геннадию Манашерову угрожали гаечным ключом, ножом и пистолетом

В частный дом жителя культурной столицы Геннадия Манашерова ворвались неизвестные, распылили ему в лицо слезоточивый газ, связали его проводом, несколько раз ударив, стали требовать деньги. 

Двое в масках угрожали профессору Академии художеств ножом, гаечным ключом и предметом, который напоминал пистолет. ЧП произошло утром 20 июня, передает "Фонтанка".

Злоумышленники вынесли телефон Nokia, 5 тыс. руб. и три банковские карты, с которых они сняли деньги, уточняет FlashNord.

Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Грабителей разыскивает полиция. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей