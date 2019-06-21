На профессора Академии художеств в Петербурге напали люди в масках

Геннадию Манашерову угрожали гаечным ключом, ножом и пистолетом

В частный дом жителя культурной столицы Геннадия Манашерова ворвались неизвестные, распылили ему в лицо слезоточивый газ, связали его проводом, несколько раз ударив, стали требовать деньги.

Двое в масках угрожали профессору Академии художеств ножом, гаечным ключом и предметом, который напоминал пистолет. ЧП произошло утром 20 июня, передает "Фонтанка".

Злоумышленники вынесли телефон Nokia, 5 тыс. руб. и три банковские карты, с которых они сняли деньги, уточняет FlashNord.

Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Грабителей разыскивает полиция.