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На Украине разбился самолет

Воздушное судно загорелось после аварийной посадки

 Ан-2 экстренно приземлился близ села Млыны (Лохвицкий район). После посадки самолет загорелся.

В результате катастрофы пострадали два человека, находившиеся на борту. Они получили незначительные травмы, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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