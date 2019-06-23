На Украине разбился самолет

Нибиру
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Ан-2 экстренно приземлился близ села Млыны (Лохвицкий район). После посадки самолет загорелся.
В результате катастрофы пострадали два человека, находившиеся на борту. Они получили незначительные травмы, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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