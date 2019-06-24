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Лоб в лоб: в Германии столкнулись истребители

Пилоты катапультировались

В Германии произошла авиакатастрофа. Крушение потерпели два истребителя Еurofighter Бундесвера.

Известно, что пилоты катапультировались. Однако точно неизвестно, где сейчас они находятся. Их поисками сейчас озадачены спасатели передает издание Focus Online, ссылаясь на региональные власти. 

Подробности происшествия уточняются. 


Ксения АНДРЕЕВА
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