Нибиру
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В Центральном округе Москвы задержан подозреваемый в серьезных злодеяниях. Мужчина предлагал прохожим отравленную газировку.
От прохладительного напитка с примесями жертва отключалась, а отравитель в это время вычищал у нее карманы и сумки. Сейчас следствие пытается добиться от него, скольких москвичей и гостей столицы он успел напоить, сообщили в полиции, передает агентство городских новостей "Москва".
Злоумышленник попался в Басманном районе. При обыске в его квартире найдены разложенный по пакетам белый порошок. Все свертки изъяты.
До задержания отравитель был замечен в районе Чистых прудов, парка "Горка" и на Хохловской площади. Очевидцы рассказывали, что там некий гражданин предлагает прохожим газировку.
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