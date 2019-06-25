Злоумышленника схватили в Басманном районе Москвы

В Центральном округе Москвы задержан подозреваемый в серьезных злодеяниях. Мужчина предлагал прохожим отравленную газировку.

От прохладительного напитка с примесями жертва отключалась, а отравитель в это время вычищал у нее карманы и сумки. Сейчас следствие пытается добиться от него, скольких москвичей и гостей столицы он успел напоить, сообщили в полиции, передает агентство городских новостей "Москва".

Злоумышленник попался в Басманном районе. При обыске в его квартире найдены разложенный по пакетам белый порошок. Все свертки изъяты.

До задержания отравитель был замечен в районе Чистых прудов, парка "Горка" и на Хохловской площади. Очевидцы рассказывали, что там некий гражданин предлагает прохожим газировку.