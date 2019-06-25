В Московской области произошла страшная авария

Один человек погиб

В Подольске женщина за рулем иномарки влетала в прикованный грузовик. В результате ДТП легковой автомобиль застрял под большегрузом. Спасти водителя не удалось. Ее двухлетняя дочь, находившаяся в детском кресле, выжила. Обстоятельства аварии сейчас проясняются.

"Я ехала за этой легковушкой. Невозможно было ехать сзади, так как она постоянно то разгонялась, то тормозила. Я обогнала автомобиль – за рулем была девушка со светлыми волосами. После услышала грохот: машина врезалась в фуру, все заволокло пылью",

– цитирует свидетельницу ДТП "Подмосковье сегодня".