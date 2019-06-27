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"Не мог затормозить": очевидцы раскрыли детали авиакатастрофы в Бурятии

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Бурятия/ТАСС
Два члена экипажа погибли

В аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за отказа одного из двигателей.

Пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев сообщил ТАСС, что погибли 2 человека. В экстренных службах региона агентству сообщили, что жертвами катастрофы стали командир экипажа и бортмеханик.

По информации медицинских служб Бурятии в аварии пострадали 22 человека.

Фишев уточнил, что один из двигателей самолета, летевшего из Нижнеангарска в Улан-Удэ, отказал в воздухе, после чего экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет выехал за пределы ВПП на 100 м, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. 


Валентина МАЙОРОВА
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