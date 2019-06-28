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Жительница Петербурга попалась на уловку аферистки и лишилась крупной суммы денег.
К пенсионерке с просьбой о помощи обратилась некая женщина, которая объяснила, что ей срочно нужны деньги на лечение больного ребенка.В итоге пенсионерка не досчиталась 490 тыс. рублей. Также мошенница унесла дорогие украшения.
Общий ущерб оценивается в 607 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу порталу FlashNord. Пожилая женщина обратилась в полицию, которая уже объявила в розыск злоумышленницу.
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