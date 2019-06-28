Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге пенсионерка "вылечила" сына мошенницы

Пожилую женщину обманули на полмиллиона рублей

Жительница Петербурга попалась на уловку аферистки и лишилась крупной суммы денег.

К пенсионерке с просьбой о помощи обратилась некая женщина, которая объяснила, что ей срочно нужны деньги на лечение больного ребенка.В итоге пенсионерка не досчиталась 490 тыс. рублей. Также мошенница унесла дорогие украшения.

Общий ущерб оценивается в 607 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу порталу FlashNord. Пожилая женщина обратилась в полицию, которая уже объявила в розыск злоумышленницу. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

Мэй закатит Путину скандал из-за Скрипалей на саммите "Большой двадцатки"

Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей