Не пережило сильный ливень: старое дерево в Подмосковье повредило шесть машин

Обошлось без жертв и пострадавших

В Кашире во время сильного ливня старая ива упала на припаркованные рядом автомобили. Всего помятыми оказались шесть машин, сообщает "Подмосковье сегодня".

Упавшее дерево уже убрали, распиленные ветки будут вывезены в ближайшее время.

Отмечается, что похожий инцидент сегодня, 28 июня, случился в другом подмосковном городе: в Пушкино дерево буквально пробило капот иномарки.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв.