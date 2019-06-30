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Заблудились: российские альпинисты просят помощи на Эльбрусе

Помимо четверых граждан РФ в беду попали и шестеро ирландцев, сбившихся с маршрута

Десять альпинистов запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тысяч метров над уровнем моря.

Как сообщает ТАСС, они сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются спуститься вниз.

Отмечается, что один из альпинистов-иностранцев не может самостоятельно передвигаться. Спасатели пока не дошли до группы, но связь с туристами есть.

Андрей ДОВЛАТОВ
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