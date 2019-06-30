Заблудились: российские альпинисты просят помощи на Эльбрусе

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
295 новости
Десять альпинистов запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тысяч метров над уровнем моря.
Как сообщает ТАСС, они сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются спуститься вниз.
Отмечается, что один из альпинистов-иностранцев не может самостоятельно передвигаться. Спасатели пока не дошли до группы, но связь с туристами есть.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20