Бес попутал: пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Три человека получили сильные ожоги и находятся в госпитале

В районе населенного пункта Лопаскин боец 25-й бригады ВСУ в нетрезвом состоянии поджег блиндаж, в котором находились его сослуживцы. Пожар случился из-за запуска сигнальной ракеты.

Как сообщает Луганский информационный центр, блиндаж полностью сгорел. Также в результате инцидента пострадали трое сослуживцев, получившие сильные ожоги. Бойцы были госпитализированы.