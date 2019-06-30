Бес попутал: пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

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В районе населенного пункта Лопаскин боец 25-й бригады ВСУ в нетрезвом состоянии поджег блиндаж, в котором находились его сослуживцы. Пожар случился из-за запуска сигнальной ракеты.
Как сообщает Луганский информационный центр, блиндаж полностью сгорел. Также в результате инцидента пострадали трое сослуживцев, получившие сильные ожоги. Бойцы были госпитализированы.
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