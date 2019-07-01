В Кабуле произошел взрыв

Нибиру
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В квартале Кабула 1 июля прогремел взрыв. Инцидент произошел в месте, где находятся многочисленные дипломатические представительства зарубежных стран.
По информации агентства Pajhwok, пострадали свыше 20 человек. Все они госпитализированы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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