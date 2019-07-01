В Кабуле произошел взрыв

Ранения получили более 20 человек

В квартале Кабула 1 июля прогремел взрыв. Инцидент произошел в месте, где находятся многочисленные дипломатические представительства зарубежных стран.

По информации агентства Pajhwok, пострадали свыше 20 человек. Все они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.