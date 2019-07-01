Виноват газовый баллон: на Ямале при взрыве пострадали шесть человек

Инцидент случился на стройплощадке

В Ямало-Ненецком автономном округе на 609-м километре трассы Новый Уренгой – Тарко-Сале взорвался газовый баллон. В результате были ранены шесть рабочих, находившихся в этот момент на стройплощадке.

Как сообщает РИА "Новости", все пострадавшие были доставлены в больницу Нового Уренгоя. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.