Виноват газовый баллон: на Ямале при взрыве пострадали шесть человек

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В Ямало-Ненецком автономном округе на 609-м километре трассы Новый Уренгой – Тарко-Сале взорвался газовый баллон. В результате были ранены шесть рабочих, находившихся в этот момент на стройплощадке.
Как сообщает РИА "Новости", все пострадавшие были доставлены в больницу Нового Уренгоя. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
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