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Крупная авария случилась на трассе М4 "Дон"

Один человек погиб и шестеро получили ранения

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись две "Газели" – пассажирская и грузовая. В результате аварии один человек погиб и шесть были госпитализированы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ни одна из машин не является общественным транспортом.

Причины ДТП выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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