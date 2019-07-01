Один человек погиб и шестеро получили ранения

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись две "Газели" – пассажирская и грузовая. В результате аварии один человек погиб и шесть были госпитализированы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ни одна из машин не является общественным транспортом.

Причины ДТП выясняются.