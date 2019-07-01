Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шаурма с подвохом: в Петербурге отравились 30 человек

Причиной инцидента стало грубое нарушение санитарных требований в кафе

В Петербурге 30 человек слегли с сальмонеллезом после того, как отведали шаурмы в одном из городских кафе,сообщает "Федерал-Пресс".

На следующий день после инцидента сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой. Выяснилось,что в кафе пользовались одной раковиной для мытья посуды и продуктов. Также оказалось, чтокухня заведения не была разделена на горячий и холодный цеха.

"Представители заведения не вели никакую документацию, а повара и другие сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки", -– уточняет "Фонтанка".

Вместе с пострадавшими клиентами заболели и несколько сотрудников заведения, которое уже закрыто.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей