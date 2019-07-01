Шаурма с подвохом: в Петербурге отравились 30 человек

Причиной инцидента стало грубое нарушение санитарных требований в кафе

В Петербурге 30 человек слегли с сальмонеллезом после того, как отведали шаурмы в одном из городских кафе,сообщает "Федерал-Пресс".

На следующий день после инцидента сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой. Выяснилось,что в кафе пользовались одной раковиной для мытья посуды и продуктов. Также оказалось, чтокухня заведения не была разделена на горячий и холодный цеха.

"Представители заведения не вели никакую документацию, а повара и другие сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки", -– уточняет "Фонтанка".

Вместе с пострадавшими клиентами заболели и несколько сотрудников заведения, которое уже закрыто.