Шаурма с подвохом: в Петербурге отравились 30 человек

Нибиру
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В Петербурге 30 человек слегли с сальмонеллезом после того, как отведали шаурмы в одном из городских кафе,сообщает "Федерал-Пресс".
На следующий день после инцидента сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой. Выяснилось,что в кафе пользовались одной раковиной для мытья посуды и продуктов. Также оказалось, чтокухня заведения не была разделена на горячий и холодный цеха.
"Представители заведения не вели никакую документацию, а повара и другие сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки", -– уточняет "Фонтанка".
Вместе с пострадавшими клиентами заболели и несколько сотрудников заведения, которое уже закрыто.
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