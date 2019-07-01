У самолета произошел разрыв колеса на левой стойке шасси

Пассажирский Boeing 737-400 вылетел 1 июля из Кельна без проблем. Однако на взлетно-посадочной полосе нашли куски шин. Поэтому в аэропорт Тель-Авива стянули подразделения армейской медицины, а также вертолеты для эвакуации на случай катастрофы при посадке лайнера.

Об этом сообщает telegram-канал "Военный обозреватель".

Пилоты перед приземлением некоторое время вырабатывали топливо над морем. Чтобы спецслужбы аэропорта Бен Гуриона могли оценить масштаб повреждений, они выпустили шасси. После этого самолет авиакомпании Electra Airways выровнялся и сел. Пока информации о россиянах среди пассажиров нет. Всего их на борту находилось 157 человек.

Как видно из видео, самолет приземлился без проблем.