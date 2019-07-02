Лоб в лоб: крупное ДТП случилось в Воронежской области

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В Ольховатском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение двух легковушек, в результате которого один человек погиб и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.
"Пострадали 30-летний мужчина, 28-летняя женщина, два мальчика в возрасте 4 и 6 лет, а также две 16-летние девушки",-– сообщили ТАСС в региональной пресс-службе МВД.
По предварительной информации, причиной ДТП стал неудачный обгон одного из водителей, который завершился выездом на "встречку".
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