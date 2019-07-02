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Российские журналисты попали под минометный обстрел в ДНР

Обошлось без жертв и пострадавших

В поселке Александровка на западной окраине Донецка была обстреляна съемочная группа ВГТРК.

Как сообщает телеграм-канал "Inside Donetsk", огонь из минометов открыли украинские силовики. В этот момент журналисты снимали последствия ночного и утреннего обстрелов Александровки.

По предварительной информации, никто не пострадал. При этом обстрел со стороны ВСУ продолжается.

Андрей ДОВЛАТОВ
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