Российские журналисты попали под минометный обстрел в ДНР

Обошлось без жертв и пострадавших

В поселке Александровка на западной окраине Донецка была обстреляна съемочная группа ВГТРК.

Как сообщает телеграм-канал "Inside Donetsk", огонь из минометов открыли украинские силовики. В этот момент журналисты снимали последствия ночного и утреннего обстрелов Александровки.

По предварительной информации, никто не пострадал. При этом обстрел со стороны ВСУ продолжается.