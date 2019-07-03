Раненые с обеих сторон: в Израиле схлестнулись демонстранты и полиция

В результате беспорядков были задержаны 136 человек

В Израиле как минимум 11 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими членами эфиопской общины страны, пишет газета The Times of Israel

По предварительной информации, в больницы были доставлены 47 стражей порядка, 26 протестующих, девять прохожих и один пожарный.

Отмечается, что в результате беспорядков были задержаны 136 человек.

Митингующие требуют покончить с расизмом и "полицейским произволом в отношении членов общины".