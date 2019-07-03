Раненые с обеих сторон: в Израиле схлестнулись демонстранты и полиция

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В Израиле как минимум 11 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими членами эфиопской общины страны, пишет газета The Times of Israel
По предварительной информации, в больницы были доставлены 47 стражей порядка, 26 протестующих, девять прохожих и один пожарный.
Отмечается, что в результате беспорядков были задержаны 136 человек.
Митингующие требуют покончить с расизмом и "полицейским произволом в отношении членов общины".
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