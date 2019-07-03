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В общежитии города Курган погиб ребенок, который решил поставить телефон на зарядку. Однако неожиданно аппарат взорвался, сообщает ТАСС.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Проводится расследование.
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