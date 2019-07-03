Из-за кондиционера: в Курганской области сгорела церковь мужского монастыря

Огонь уничтожил строение XIX века

Церковь XIX века, находящаяся в составе Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, полностью сгорела, сообщает ТАСС.

В МЧС рассказали, что ЧП случилось из-за неисправности кондиционера в храме.

"Огонь перекинулся на кровлю", – сообщили спасатели.

При этом люди самостоятельно покинули горящее помещение и при пожаре никто не пострадал



