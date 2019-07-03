Из-за кондиционера: в Курганской области сгорела церковь мужского монастыря

Нибиру
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Церковь XIX века, находящаяся в составе Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, полностью сгорела, сообщает ТАСС.
В МЧС рассказали, что ЧП случилось из-за неисправности кондиционера в храме.
"Огонь перекинулся на кровлю", – сообщили спасатели.
При этом люди самостоятельно покинули горящее помещение и при пожаре никто не пострадал
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